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Теннисист Медведев о матче с Синнером: постараюсь выложиться на 100 процентов

Теннисист Медведев пообещал выложиться на 100 процентов в матче с Синнером

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что постарается выложиться на 100 процентов в полуфинальном матче турнира в Майами против итальянца Янника Синнера, передает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Янник играет все лучше и лучше. Когда кажется, что у него проблемы, ему удается найти решение. Это то, что делают чемпионы. Для меня это большой вызов, и я постараюсь выложиться на 100 процентов», — сказал Медведев.

Медведев остался единственным представителем России на турнире. В 1/8 финала Карен Хачанов в двух сетах уступил представителю Германии Александру Звереву.

Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $8,9 млн. Даниил Медведев является действующим обладателем титула.

Лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9725 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8310 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (7765 очков). Андрей Рублев опустился на шестое место (4970 очков).

Ранее финалист «Ролан Гаррос» назвал элемент, который Медведев улучшил в своей игре.

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