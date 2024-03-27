В КХЛ объяснили выбор нового главного тренера в ЦСКА

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский считает, что ЦСКА нельзя отпускать Сергея Федорова из структуры после увольнения с поста главного тренера команды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Воробьев — опытный тренер, он выигрывал трофеи. Руководство ЦСКА так решило, а там опытные ребята работают. Воробьев любит атакующий хоккей, поэтому, наверное, выбор пал на него. Но я не думаю, что Сергей Викторович уйдет из организации ЦСКА, он будет помогать. Человека с таким огромным опытом, таким тренерским багажом нельзя отпускать», — сказал Каменский.

27 марта ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с Федоровым. Его контракт истекает 30 апреля. Армейцы назначили бывшего тренера сборной России Илью Воробьева на эту должность.

Федоров возглавил ЦСКА в 2021 году. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Гагарина — в 2022 и 2023. Также с 2021 года он является ассистентом тренера сборной России.

В этом сезоне под руководством Федорова команда не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» 1:4 в серии. ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армейцы стали четвертыми.

Ранее сообщалось, что Федоров не собирается работать в КХЛ в следующем сезоне.