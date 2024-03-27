Месси признался, что не собирался переходить в «ПСЖ»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что первое время в «Пари Сен-Жермен» ему далось тяжело. Его слова передает As.

«Переход в «ПСЖ» дался тяжело, потому что мне было очень хорошо в «Барселоне», и я думал, что останусь. Я был не готов уйти, все произошло очень быстро, мне пришлось изменить свою жизнь за считанные дни.

Меня встретила другая лига, другой клуб, новая раздевалка. Это были перемены, к которым мы не стремились, и поэтому поначалу это было трудно», — сказал Месси.

За «ПСЖ» аргентинец выступал с 2021 по 2023 год. До этого он на протяжении 17 лет защищал цвета «Барселоны».

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В новом сезоне МЛС аргентинец провел три матча, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

Ранее Месси ответил на вопрос о завершении карьеры.