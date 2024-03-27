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Илья Воробьев стал главным тренером хоккейного клуба ЦСКА

Илья Воробьев возглавит ХК ЦСКА начиная с сезона 2024/25

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В хоккейном клубе ЦСКА официально объявили о назначении Ильи Воробьева главным тренером. На заседании набсовета руководство армейского клуба решило не продлевать трехлетний контракт с Сергеем Федоровым, который истекает 30 апреля.

В клубе отметили, что Илья Воробьев профессионально выступал в качестве игрока в российском и европейском чемпионатах. Свою тренерскую карьеру он начал в 2011 году. На клубном уровне он тренировал магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА.

Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с «Металлургом»: в 2014 году в качестве помощника главного тренера, в 2016-м — в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира. Помимо этого, он работал в сборной России. В 2018 году Воробьев выиграл Олимпийские игры, будучи членом штаба сборной, а в 2019 году завоевал бронзовые медали чемпионата мира в качестве главного тренера.

«Новый тренер имеет большой тренерский опыт, о чем свидетельствует его успешная работа в национальной и олимпийской сборных России, а также на клубном уровне в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, он хорошо знаком с командой ЦСКА, поскольку дважды играл в финальной серии Кубка Гагарина против армейского клуба, в одном из этих финалов он одержал победу и выиграл золотые медали», — говорится в сообщении.

В 2018 году Илья Воробьев был награжден Орденом Дружбы.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. На протяжении 12 лет Компания является владельцем ХК ЦСКА. За это время команда, продолжая славные армейские традиции, вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате. За последние пять лет ЦСКА трижды выигрывал Кубок Гагарина. В составе сборной России хоккеисты команды в 2018 году вернули России золото Олимпийских игр.

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