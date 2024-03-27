Ушедший из ЦСКА главный тренер не собирается работать в КХЛ в следующем сезоне

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, скорее всего, не будет принимать предложения о работе главным тренером в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в следующем сезоне. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

27 марта ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с Федоровым. Его контракт истекает 30 апреля. Армейцы назначили бывшего тренера сборной России Илью Воробьева на эту должность.

Федоров возглавил ЦСКА в 2021 году. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Гагарина — в 2022 и 2023. Также с 2021 года он является ассистентом тренера сборной России.

В этом сезоне под руководством Федорова команда не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» 1:4 в серии. ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армейцы стали четвертыми.

Большую часть карьеры в качестве игрока Федоров провел в ЦСКА и «Детройте». Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Ранее бывший тренер сборной России призвал пожалеть судей КХЛ.