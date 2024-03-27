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Экс-игрок сборной России выступил против продления контракта с Карпиным

Булыкин выступил против совмещения Карпиным постов в сборной России и «Ростове»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о продлении контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Совмещение не идет на пользу никому, это вредит и клубу, и сборной. Я против такого, конечно. В мире такого нигде нет, и это, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Но если уж других нет тренеров, то Карпина нужно оставлять. Решать РФС, но я бы не стал назначать клубного тренера», — сказал Булыкин.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности. Контракт специалиста рассчитан до конца июля 2024 года.

Под его руководством национальная команда пробилась в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, но не смогла принять участие в них из-за отстранения.

В марте россияне провели товарищеский матч со сборной Сербии и одержали победу со счетом 4:0.

Ранее Непомнящий оценил работу Карпина в сборной России.

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