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Экс-тренер «Спартака» оценил перспективы Украины на Евро-2024

Тренер Гладилин заявил, что сборная Украины может выйти в плей-офф Евро-2024

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Украины может выйти в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года за счет большого числа игроков, выступающих в Европе.

По его мнению, украинская сборная способна распорядиться имеющимися ресурсами так, чтобы повторить успех Евро-2020, когда дошла до стадии четвертьфинала, где уступила англичанам.

«Все возможно, потому что почти весь их основной состав играет в ведущих европейских лигах. Сейчас нет суперсборных, которые нельзя обыграть, так что это вполне реально, почему нет. Если поставить четкую задачу, то ее можно достичь», — заявил Гладилин.

26 марта Украина в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь В обыграла Исландию. Игра прошла во Вроцлаве и завершилась волевой победой команды под руководством Сергея Реброва со счетом 2:1. Победный гол забил полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Ранее стали известны перспективы Грузии на Евро-2024.

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