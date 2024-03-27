Болельщики «Локомотива» вынудили игрока команды сменить игровой номер

Защитник «Локомотива» Марио Митай признался, что не знал о принадлежности номера 12 болельщикам команды. Его слова передает Sport24.

«Когда я только пришел в клуб, мне дали таблицу со свободными номерами и сказали выбрать себе один. Во всех своих командах у меня был 12-й номер, под ним играл мой кумир Марсело. Поэтому, не думая, выбрал его. Я не знал, что 12-й — номер болельщиков «Локомотива». Понял это, только когда пошла повсеместная реакция. Для них это очень важный момент, поэтому перед началом этого сезона сменил номер на 21-й», — сказал Митай.

Митай стал игроком «Локомотива» летом 2022 года, подписав контракт на пять лет. Албанец родился в Греции и является воспитанником местного АЕКа, который и стал его первым профессиональным клубом. На счету Митая восемь матчей в составе сборной Албании.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Митай провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» в Москве примет «Краснодар». Команды в турнирной таблице разделяют семь очков.

Ранее сообщалось, что Митая дважды останавливала московская полиция.