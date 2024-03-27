Экс-игрок сборной России заявил о зависти к вышедшей на Евро Грузии

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин объяснил, за счет чего Грузия смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы--2024. Его слова передает «Чемпионат».

«Для любой команды выступать на чемпионате Европы — великолепное достижение, а если это будет впервые, то еще ценнее. Такие успехи достигаются за счет звезды в команде, хорошего тренера и ровного подбора игроков высокого уровня. С белой завистью будем наблюдать за выступлением сборной Грузии на Евро, потому что хотелось бы поболеть там за сборную России, но это уже другая история», — сказал Нигматуллин.

26 марта сборная Грузии в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла в серии пенальти Грецию. Основное время завершилось со счетом 0:0.

Также последние две путевки в групповой этап чемпионата Европы завоевали сборные Украины и Польши, которые обыграли Исландию и Уэльс соответственно.

Чемпионат Европы стартует 14 июня в Германии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в сети появилось видео празднования Хвичей выхода на Евро-2024.