Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок сборной России заявил о зависти к вышедшей на Евро Грузии

Нигматуллин: с белой завистью будем наблюдать за сборной Грузии на Евро

close
100%
ruslannigmatullin/VK

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин объяснил, за счет чего Грузия смогла выйти в финальную часть чемпионата Европы--2024. Его слова передает «Чемпионат».

«Для любой команды выступать на чемпионате Европы — великолепное достижение, а если это будет впервые, то еще ценнее. Такие успехи достигаются за счет звезды в команде, хорошего тренера и ровного подбора игроков высокого уровня. С белой завистью будем наблюдать за выступлением сборной Грузии на Евро, потому что хотелось бы поболеть там за сборную России, но это уже другая история», — сказал Нигматуллин.

26 марта сборная Грузии в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла в серии пенальти Грецию. Основное время завершилось со счетом 0:0.

Также последние две путевки в групповой этап чемпионата Европы завоевали сборные Украины и Польши, которые обыграли Исландию и Уэльс соответственно.

Чемпионат Европы стартует 14 июня в Германии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в сети появилось видео празднования Хвичей выхода на Евро-2024.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами