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29-летний экс-футболист «Спартака» и «Динамо» завершил карьеру

Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» Ташаев завершил карьеру в возрасте 29 лет

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РИА Новости

29-летний атакующий полузащитник Александр Ташаев завершил карьеру. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает источник, Александр Ташаев имел предложения от команд Медиалиги, но решил повесить бутсы на гвоздь.

Ташаев родился в Москве и прошел футбольные школы «Локомотива», «Москвы» и «Динамо», за которое дебютировал 11 декабря 2014 года, выйдя на поле в матче Лиги Европы. Уже через год полузащитник стал игроком стартового состава из-за финансовых преобразований клуба. Всего за «Динамо» он провел 76 матчей. В 2018 году Ташаев перешел в «Спартак». В 2021 года расторг со клубом трудовой договор по соглашению сторон.

Также за свою карьеру Ташаев успел поиграть за казанский «Рубин» и волгоградский «Ротор». Последним клубом 29-летнего футболиста стала владикавказская «Алания». Ташаев перешел в клуб 2022 году и провел всего семь матчей.

Ташаев играл за молодежную сборную России, а также был включен в предварительный список сборной России на чемпионат мира 2018 года, но в окончательную заявку не попал.

Ранее сообщалось, что футболиста «Локомотива» остановила полиция с мигалками.

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