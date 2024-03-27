Чемпионка ОИ призвала не осуждать россиян, собирающихся поехать на Игры

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заявила, что российские спортсмены должны решить сами, ехать ли на Игры в Париж. Ее слова передает ТАСС.

«У меня двоякое отношение: ехать стоит, но я не понимаю, зачем ставят палки в колеса, путают спорт и политику. Спортсменов нужно оставить в покое — пусть они все участвуют, я не представлю международный спорт без России. Думаю, что в России за редким исключением все их поддержат.

Принимать решение должны спортсмены, лично я никого осуждать не буду. Нельзя путать политику и спорт», — сказала Чепалова.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Они будут выступать без флага и гимна, а также пропустят церемонию открытия Игр. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

Ранее Фетисов назвал страусиной политику МОК.