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В сети появилось видео празднования Хвичей выхода на Евро-2024

Хвича станцевал лезгинку после выхода сборной Грузии на Евро-2024

Сборная Грузии по футболу в своих социальных сетях опубликовала зажигательный танец в исполнении вингера команды Хвичи Кварацхелии после выхода в финальную часть чемпионата Европы.

Грузин энергично танцует лезгинку. К нему присоединились партнеры по команде. 26 марта сборная Грузии в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла в серии пенальти Грецию. Основное время завершилось со счетом 0:0.

В составе сборной Грузии на этот матч вышли сразу несколько бывших игроков Российской премьер-лиги: Хвича Кварацхелия, Соломон Квирквелия и Зурико Давиташвили. Экс-игрок «Рубина» Хвича перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

Также последние две путевки в групповой этап чемпионата Европы завоевали сборные Украины и Польши, которые обыграли Исландию и Уэльс соответственно.

Чемпионат Европы стартует 14 июня в Германии.

Ранее Канделаки обратилась к футбольной сборной Грузии.

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