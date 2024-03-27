Названо условие, при котором «Краснодар» может остаться в борьбе за титул РПЛ

Знаменитый в прошлом российский нападающий Игорь Колыванов, выступавший за московское «Динамо», итальянские «Фоджу» и «Болонью», а также национальную сборную страны, рассказал, что «Краснодару» необходима победа над «Локомотивом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги, если «быки» хотят продолжить чемпионскую гонку с «Зенитом».

«Краснодар» стартанул неважно. Чтобы находиться рядом с «Зенитом», им нужна победа над «Локомотивом». Но у «железнодорожников» интересная, быстрая команда. Я бы даже сказал, что они в этом похожи. Ожидание интересного, фееричного матча, чтобы было много голов. Эти команды любят играть в футбол: мяч на земле, короткий и средний пас, высокий прессинг», — рассказал Колыванов Legalbet.

По мнению специалиста, ныне работающего главным тренером ивановского «Текстильщика», возглавивший «Краснодар» во второй раз Мурад Мусаев хорошо знает футболистов клуба, а также психологию владельца Сергея Галицкого, что может помочь в работе. «Краснодар» в данный момент занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 20 туров, на один балл отставая от лидирующего в турнирной таблице санкт-петербургского «Зенита», действующего чемпиона страны.

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