Стало известно, за счет чего сборная Грузии попала на Евро-2024

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что ключевым фактором в том, что сборная Грузии отобралась на чемпионат Европы 2024 года в Германии, стала работа французского тренера Вилли Саньоля.

По его словам, с Саньолем грузины окрепли и стали более конкурентоспособными.

«Это большой успех для страны, большая победа, которая была достигнута в первую очередь работой тренерского штаба во главе с Вилли Саньолем, который уже три года работает в Грузии, а также грузинской федерации футбола, которая поддерживала и помогала тренеру несмотря на то, что далеко не все и не всегда получалось. Саньоль смог создать боеспособную команду, обыгравшую довольно сильного соперника — Грецию. Я очень рад за грузин, что они смогли отобраться на чемпионат Европы», — заявил Гладилин.

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Грузия на чемпионате Европы сыграет против Португалии, Чехии и Турции.

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