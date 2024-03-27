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Иностранный тренер обвинил гороскопы в неудачах «Спартака»

Тренер Божович: «Спартаку» на первом месте в РПЛ мешают быть гороскопы

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Анар Мовсумов/РИА Новости

Черногорский тренер Миодраг Божович заявил, что московскому «Спартаку» мешают гороскопы, передает «Матч ТВ».

«Кто мешает остальным быть такими же, как «Зенит»? Кто мешает «Спартаку» быть на первом месте? Если только гороскопы», — сказал Божович.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

В следующем туре Российской премьер-лиги красно-белые сыграют дома с екатеринбургским «Уралом». «Спартак» в данный момент занимает шестое место в Российской премьер-лиге под руководством Гильермо Абаскаля, набрав 31 очко после 20 туров. От лидирующего в турнире «Зенита» красно-белые отстают на девять баллов. Именно с «Зенитом» команда Абаскаля встретится в двухматчевом противостоянии в полуфинале Кубка России в Пути РПЛ.

Ранее были названы три лучших российских игрока «Спартака».

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