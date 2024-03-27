Стало известно, за счет чего сборная Украины попала на Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Украины смогла квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024 году за счет опыта игроков, выступающих в ведущих европейских лигах.

По его словам, украинцы сыграли в стыковых матчах уверенно и надежно.

«Команда Украины выступает довольно стабильно, качественно, отсюда и успешная квалификация на Евро-2024. В первую очередь он был достигнут за счет высококвалифицированных футболистов, которые имеют опыт игры в больших командах европейского футбола. О них много говорят, и они выполняют важную роль в этих командах. Все вместе это и дает результат», — заявил Игнатьев.

26 марта Украина в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь В обыграла Исландию. Игра прошла во Вроцлаве и завершилась волевой победой команды под руководством Сергея Реброва со счетом 2:1. Победный гол забил полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

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