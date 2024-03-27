Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, за счет чего сборная Украины попала на Евро-2024

Тренер Игнатьев объяснил выход Украины на Евро-2024 высоким уровнем игроков

close
100%
Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Украины смогла квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024 году за счет опыта игроков, выступающих в ведущих европейских лигах.

По его словам, украинцы сыграли в стыковых матчах уверенно и надежно.

«Команда Украины выступает довольно стабильно, качественно, отсюда и успешная квалификация на Евро-2024. В первую очередь он был достигнут за счет высококвалифицированных футболистов, которые имеют опыт игры в больших командах европейского футбола. О них много говорят, и они выполняют важную роль в этих командах. Все вместе это и дает результат», — заявил Игнатьев.

26 марта Украина в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь В обыграла Исландию. Игра прошла во Вроцлаве и завершилась волевой победой команды под руководством Сергея Реброва со счетом 2:1. Победный гол забил полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Ранее Борис Игнатьев рассказал, чего ждать от Грузии на Евро-2024.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Европы 2020
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами