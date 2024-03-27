Певец Павлиашвили сравнил выход Грузии на Евро с появившейся радугой

Грузинский эстрадный певец Сосо Павлиашвили рассказал, что Грузия переживает счастье после выхода национальной команды на Евро-2024, передает «Спорт-Экспресс».

«Это как после страшной пасмурной погоды появляется радуга. Грузинский футбол, конечно, заслуживает этого. Видел все эмоции грузинского народа. Мы пропитаны футболом», — сказал Павлиашвили.

Финальная часть Евро пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Грузинская национальная команда сыграет в одной группе с командами Турции, Чехии и Португалии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее стали известны все участники чемпионата Европы по футболу.