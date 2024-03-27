Захарян рассказал, как учит игроков «Реала Сосьедад» русскому мату

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, что учит своих партнеров по команде русскому мату, передает Sport24.

«Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо налету все схватывает. Он запоминает русский мат с первого раза», — сказал Захарян.

21 марта Захарян сыграл за сборную России в товарищеском матче против Сербии (4:0). Он вышел на поле на 65-й минуте и отметился результативной передачей.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса», матч состоялся в рамках чемпионата Испании.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

Ранее Захарян рассказал о непривычной вещи в Испании.