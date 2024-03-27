Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранный футболист «Локомотива» назвал главные минусы жизни в Москве

Иностранный футболист «Локомотива»: в Москве очень высокие цены

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского «Локомотива» Марио Митай назвал главные минусы жизни в российской столице, передает Sport24.

Митай сказал, что ему не нравятся пробки, высокие цены практически на все (кроме бензина) и камеры, которые отслеживают скорость передвижения на автомобиле.

«У меня за прошлый год было 5-6 штрафов», — добавил Митай.

Митай стал игроком «Локомотива» летом 2022 года, подписав контракт на пять лет. Албанец родился в Греции и является воспитанником местного АЕКа, который и стал его первым профессиональным клубом. На счету Митая восемь матчей в составе сборной Албании.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Митай провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 32 очка. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 40 очков. На втором месте идет «Краснодар», отставая от сине-бело-голубых на один балл. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея 38 очков.

Ранее Митай признался, что боялся переезжать в Россию.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами