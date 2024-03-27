Иностранный футболист «Локомотива» назвал главные минусы жизни в Москве

Защитник московского «Локомотива» Марио Митай назвал главные минусы жизни в российской столице, передает Sport24.

Митай сказал, что ему не нравятся пробки, высокие цены практически на все (кроме бензина) и камеры, которые отслеживают скорость передвижения на автомобиле.

«У меня за прошлый год было 5-6 штрафов», — добавил Митай.

Митай стал игроком «Локомотива» летом 2022 года, подписав контракт на пять лет. Албанец родился в Греции и является воспитанником местного АЕКа, который и стал его первым профессиональным клубом. На счету Митая восемь матчей в составе сборной Албании.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Митай провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 32 очка. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 40 очков. На втором месте идет «Краснодар», отставая от сине-бело-голубых на один балл. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея 38 очков.

Ранее Митай признался, что боялся переезжать в Россию.