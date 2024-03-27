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Глава WADA Банька об Играх дружбы: нам не нравится эта инициатива

Глава WADA Банька назвал участие в Играх дружбы политическим вопросам

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EPA-EFE

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились «африканским политиком», что участие в Играх дружбы является политическим вопросом. Об этом пранкеры рассказали в своем Telegram-канале.

«Нам не нравится эта инициатива Если вы хотите узнать мое мнение, нас там не будет. Но это больше политический вопрос. Именно политический вопрос, какая страна будет или не будет принимать участие», — сказал Банька.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее в Госдуме заявили, что Томас Бах должен радоваться Играм дружбы и помогать их проведению.

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