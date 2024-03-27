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Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили объяснил выход Грузии на Евро-2024

Экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили объяснил выход Грузии на Евро работой властей

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью «Газете.Ru» заявил, что выход сборной Грузии на Евро-2024 стал результатом комплексной работы руководства страны по развитию спорта.

По его мнению, текущий уровень спортивной инфраструктуры в стране сопоставим с общемировым.

«Общее впечатление от игры показывает то, что команда на протяжении последних лет начала приподниматься с колен. После развала СССР многие футбольные клубы в Грузии были предоставлены сами себе, развитие футбола было на плохом уровне, но время идет, люди стали более ответственно подходить к своей работе, стали серьезнее относиться к развитию спорта в Грузии в целом. Многие молодые игроки получают возможность тренироваться в зарубежных клубах, после чего, обучившись, возвращаются и играют в командах высшей лиги. Во многих городах местные власти стали участвовать в развитии футбола — в Батуми, к примеру, построили шикарную арену, где играет «Динамо», одну из лучших в Европе. Инфраструктура в Батуми сейчас смахивает на американский Лас-Вегас! В Тбилиси — то же самое, поэтому то, что случилось — это большой успех. Грузия заявила о себе во всеуслышание на всю Европу!» — заявил Кавазашвили.

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Ранее Хвича Кварацхелия отреагировал на выход сборной Грузии на Евро-2024.

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