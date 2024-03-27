Российский прыгун в воду сменил спортивное гражданство

Российский прыгун в воду Виктор Повзнер сменил спортивное гражданство за канадское. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию плавания (World Aquatics).

World Aquatics одобрила смену гражданства 22-летнего спортсмена 13 февраля. Повзнер родился в российской семье в Торонто. В 2018 году он решил представлять Россию, но в 2022 году он вернулся в Канаду.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе (без флага и гимна). При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

4 сентября Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии, которые позволят спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Среди условий отсутствие государственной символики и активной поддержки СВО.

Игры стартуют в июле 2024 года. Россиянам запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее пловчиха Юлия Ефимова призналась, что понимает, почему спортсмены меняют гражданство.