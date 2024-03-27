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Иностранный футболист «Локомотива» боялся переезжать в Россию

Футболист «Локомотива» Митай: мне было боязно ехать в Россию

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Александр Вильф/РИА Новости

Албанский футболист московского «Локомотива» Марио Митай рассказал, что ему было боязно ехать в Россию, передает Sport24.

«Конечно, мне было боязно ехать в Россию — незнакомый язык, другая среда, новые люди. Но если не рисковать, зачем тогда вообще жить?» — сказал Митай.

Митай стал игроком «Локомотива» летом 2022 года, подписав контракт на пять лет. Албанец родился в Греции и является воспитанником местного АЕКа, который и стал его первым профессиональным клубом. На счету Митая восемь матчей в составе сборной Албании.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Митай провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 32 очка. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 40 очков. На втором месте идет «Краснодар», отставая от сине-бело-голубых на один балл. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея 38 очков.

Ранее игрока московского «Локомотива» назвали зверюгой.

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