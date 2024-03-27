Игрока московского «Локомотива» назвали зверюгой

Защитник «Локомотива» Марио Митай рассказал, что Наир Тикнизян и Тимур Сулейманов являются главными качками в команде, передает Sport24.

«Кто в «Локомотиве» накаченнее всех? Самым большой точно Дзюба. В плане мышц — Тикнизян и Сулейманов. Тимур вообще зверюга, у него по всему телу видны мышцы», — сказал Митай.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сулейманов провел 13 матчей, забив два мяча.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 32 очка. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 40 очков. На втором месте идет «Краснодар», отставая от сине-бело-голубых на один балл. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея 38 очков.

В следующем туре красно-зеленые на своем поле сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 31 марта. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

Ранее российский футболист стал вторым в мире молодым игроком по успешным обводкам.