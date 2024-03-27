Бывший иностранный тренер «Спартака»: люди пожали бы мне руку, если бы я вернулся в Москву

Бывший главный тренер московского «Спартака» заявил, что его уважают в Москве, передает Coaches Voice.

«Если бы я вернулся в Москву после того, как тренировал «Спартак», люди пожали бы мне руку, потому что они уважают меня. Не только как тренера, но и как личность», — сказал Тедеско.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». После поражения от донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов в сентябре 2022 года он был уволен.

В феврале 2023 года он возглавил сборную Бельгии. В дебютном матче нового наставника команда разгромила Швецию со счетом 3:0. Хет-трик на счету Ромелу Лукаку.

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 31 очко. В следующем матче красно-белых, которых тренирует Гильермо Абаскаль, сыграют с екатеринбургским «Уралом». Встреча состоится 30 марта.

Ранее Тедеско назвал имена игроков «Спартака», способных заиграть в Европе.