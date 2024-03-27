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Иностранный бывший тренер «Спартака» о работе в команде: это было восхитительно

Бывший тренер «Спартака» Тедеско о работе в команде: это было восхитительно

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Reuters

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско назвал восхитительным время, в которое он работал в «Спартаке», а также отметил, что решил уйти из клуба из-за пандемии коронавируса, которая мешала быть ему рядом с семьей, передает Coaches Voice.

«В первом сезоне мы дошли до полуфинала Кубка России, где проиграли «Зениту». А на второй год мы заняли второе место в лиге и вышли в Лигу чемпионов. Это было восхитительно», — сказал Тедеско.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». После поражения от донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов в сентябре 2022 года он был уволен.

В феврале 2023 года он возглавил сборную Бельгии. В дебютном матче нового наставника команда разгромила Швецию со счетом 3:0. Хет-трик на счету Ромелу Лукаку.

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» занимает шестое место.

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