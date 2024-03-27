Стали известны все участники чемпионата Европы по футболу

Определились все участники группового этапа финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года.

26 марта прошли решающие матчи плей-офф, по итогам которых на Евро вышли сборные Грузии, Украины и Польши.

В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Таким образом, в финальной части чемпионата примут участие:

Группа А — Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа B — Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа C — Словения, Дания, Сербия, Англия.

Группа D — Нидерланды, Австрия, Франция, Польша.

Группа E — Бельгия, Словакия, Румыния, Украина.

Группа F — Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

Финальная часть Евро пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее футболиста украинского клуба оштрафовали за лайк под постом о победе сборной России.