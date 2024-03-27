Сборная Украины по футболу вышла на Евро

Сборная Украины одолела команду Исландии в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в польском Вроцлаве и завершилась в пользу украинцев со счетом 2:1.

У украинцев авторами голов стали Виктор Цыганков (54-я минута) и Михаил Мудрик (84). У исландцев забитым мячом отметился Альберт Гудмундссон (30).

Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе Е. Соперниками команды будут сборные Румынии (17 июня), Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня).

26 марта в финальном отборочном матче чемпионата Европы сборная Грузии принимала в Тбилиси команду Греции. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

Финальная часть Евро пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее был назван самый дорогой футболист с постсоветского пространства.