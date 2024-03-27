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Бывший тренер сборной России призвал пожалеть судей КХЛ

Бывший тренер сборной России Крикунов призвал пожалеть судей КХЛ

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов в интервью Legalbet заявил, что судьи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) страдают от большого давления со стороны клубов и болельщиков.

По его словам, в КХЛ полностью отсутствует предвзятость.

«Да, по ходу сезона было много ошибок, но они непреднамеренные. Просто наших судей загоняли! Да и чемпионат жесткий был, летали они без конца, как вшивый по бане носились, грубо говоря. Ребята устали, их ошибки были совершенно нехарактерные для судей. Судьи у нас приличного уровня. А не ошибается тот, кто не работает. Это жизнь, елки-палки! Заездили просто судей. Да и давят на них постоянно», — заявил Крикунов.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее экс-игрок «Спартака» Никита Щитов объяснил вылет СКА из Кубка Гагарина.

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