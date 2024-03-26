Стали известны детали нового контракта Карпина со сборной России

В ближайшее время Российский футбольный союз (РФС) начнет переговоры о новом контракте с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Союз предлагает специалисту двухлетнее соглашение. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности. Контракт специалиста рассчитан до конца июля 2024 года.

Под его руководством национальная команда пробилась в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, но не смогла принять участие в них из-за отстранения.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны национальная команда из-за отстранения может проводит только неофициальные игры. 21 марта россияне разгромили Сербию со счетом 4:0.

Ранее в РФС назвали две европейские сборные, которые хотят сыграть с Россией.