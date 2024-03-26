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Легенда ЦСКА заявил, что Марио Фернандес попал в тяжелую ситуацию

Легенда ЦСКА Масалитин: Марио Фернандес находится в тяжелой ситуации

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес рискует лишиться привлекательных условий по контракту в будущем сезоне.

По его мнению, после полученной травмы в матче с белградской «Црвеной Звездой» руководство сине-бело-голубых будет стараться пересмотреть условия сотрудничества.

«Думаю, что на этих условиях с ним уже никто не согласится сотрудничать, такие деньги ему выплачивать. Если переподпишется, то уже на более выгодных условиях для «Зенита». Надо смотреть, какая травма — если она требует консервативного лечения, то это одна ситуация, если же потребуется хирургическое вмешательство, то это другой разговор. В тяжелой ситуации Фернандес в плане продолжения карьеры», — заявил Масалитин.

7 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 30 сентября в матче против «Оренбурга» бразилец получил травму. В общей сложности Фернандес провел на поле в текущем сезоне 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов». Игра пройдет на столичной «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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