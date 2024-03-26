«Локомотив» уступил «Авангарду», ведя дважды по ходу матча

В четвертьфинальном матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» принимал на своем льду ярославский «Локомотив» и одержал победу со счетом 4:2.

На седьмой минуте Максим Березкин открыл счет в матче. Томаш Юрчо в начале второго периода восстановил равновесие. Через несколько минут Максим Шалунов снова вывел ярославцев вперед. Еще до перерыва Райан Спунер счет сравнял. В заключительном периоде Семен Чистяков впервые вывел хозяев вперед, а Рид Буше установил окончательный счет за пять минут до завершения периода.

После этого матча счет в серии стал 3:2 в пользу «Локомотива». Следующий матч между соперниками пройдет в Ярославле 28 марта.

В полуфинал Кубка Гагарина уже вышел «Автомобилист», обыгравший СКА 4:1 в серии, и «Трактор», который не отдал ни одного матча московскому «Динамо».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее «Трактору» предрекли трудности из-за раннего прохода «Динамо».