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Названы регионы России, наиболее подходящие для хайкинга

Эксперт «Спортмастера» Кумаритов назвал идеальные регионы для хайкинга

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Shutterstock

Наиболее подходящими регионами для хайкинга являются южные регионы России. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов.

«Новичкам лучше выбирать маршруты полегче. И здесь лучшим решением будет отправиться на хайкинг в южные регионы и на Кавказ. Весной там мало снега, а наиболее популярные тропы открыты для посещения. Оптимальный выбор — тропы Кавказского биосферного заповедника: большинство троп в нем доступны с апреля», — сказал специалист.

Говоря о том, на какой местности новичкам стоит заниматься хайкингом — в горах или на воде, — Кумаритов заметил, что главное здесь — экипировка и сопровождение. Остальное же зависит от личных предпочтений.

«При правильно подобранном снаряжении и грамотном гиде любая активность на природе доставит удовольствие. Так что принимать решение стоит исходя из своих индивидуальных предпочтений», — заключил эксперт.

Хайкинг — путешествие налегке, как правило, по хорошо подготовленным тропам. В отличие от трекинга, представляющего собой многодневный поход с ночевками в палатке, хайкинг подразумевает непродолжительную прогулку на один-два дня с легким рюкзаком и ночевкой в кемпинге. Он также не требует специальной физической подготовки.

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