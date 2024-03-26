«Бомж» Дарья передает всем привет»: теннисистка Касаткина о словах Винер

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своих социальных сетях эмоционально отреагировала на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о нейтральном статусе для отечественных спортсменов.

«Бомж» Дарья передает всем привет и желает хорошего дня», — написала Касаткина.

Ирина Винер, ранее говоря о нейтральном статусе для российских спортсменов, назвала их командой бомжей.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина, набрав 3118 очков, занимает 11-е место. Она лучшая из россиянок. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 715 очков).

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее была названа наиболее прогрессирующая российская теннисистка.