Игрок детской сборной «Спартака» заявил, что видел одного из террористов

15-летний футболист детской сборной «Спартака» Ислам, подрабатывавший в «Крокусе» гардеробщиком, рассказал об одном из нападавших теракта в ТЦ. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Когда осознал произошедшее? Утром. После того как выспался и в себя пришел. Все мне писали, хотя я все еще был в шоковом состоянии. Не мог забыть то, что видел. Я видел одного из террористов. Метрах в 30. Он был на первом этаже, а я — на минус первом, стоял под лестницей. Когда поднялся, увидел его... Дальше они пошли в зал, где должно было состояться выступление», — сказал Ислам.

За неделю до теракта Ислам, как и другие сотрудники «Крокуса», прошел инструктаж по поводу потенциального нападения на ТЦ. Во время теракта подросток начал выводить людей из здания, а тех, кто пытался идти самостоятельно и разворачивался не в ту сторону, одергивал. Ему удалось вывести в безопасное место более 100 человек.

Вечером 22 марта в ТЦ «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

Ранее МОК сделал заявление о безопасности на Олимпиаде после теракта в «Крокусе».