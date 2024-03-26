МОК сделал заявление о безопасности на Олимпиаде после теракта в «Крокусе»

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что полностью доверяет французским властям в вопросе обеспечения безопасности на предстоящей Олимпиаде в Париже после теракта в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как всегда, ответственность за безопасность лежит на местных органах власти. Как обычно, существует также очень тесное международное сотрудничество. Основываясь на этом и регулярных отчетах, которые МОК получает от них, мы полностью доверяем французским властям и их тесному сотрудничеству со своими международными партнерами», — говорится в заявлении.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Все они задержаны и заключены под стражу.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Позже им разрешили участвовать в нейтральном статусе.

Олимпиада стартует в конце июля.

Ранее Винер назвала бомжами российских атлетов в нейтральном статусе.