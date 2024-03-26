Челябинскому «Трактору» предрекли трудности из-за раннего прохода «Динамо»

Двукратный чемпион олимпийских игр Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что челябинский «Трактор», который досрочно вышел в полуфинал Кубка Гагарина — 2024, может столкнуться с проблемой отсутствия игровой практики.

По его словам, тренерскому штабу уральцев предстоит большая работа над тем, чтобы хоккеисты не растеряли игровых кондиций из-за паузы.

«Задача тренера — подготовить команду. А иначе зачем он нужен? Получается что, не надо было выигрывать серию у «Динамо» что ли? Или доводить до семи игр серию? Так что здесь все от тренера зависит, будут готовиться, ждать соперника», — заявил Кожевников.

Решающий матч серии «Трактор» — «Динамо» завершился со счетом 5:4. В полуфинале «Трактор» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард». «Локомотив» ведет в серии со счетом 3:1.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее было названо слабое место СКА, которое привело к вылету из Кубка Гагарина.