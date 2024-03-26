Ветеран ЦСКА Масалитин назвал пользу от досрочного завершения сборов у российской команды

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что команды Российской премьер-лиги (РПЛ) могут извлечь пользу из-за раннего завершения мартовского сбора национальной команды.

По его словам, благодаря отмене матча Россия — Парагвай футболисты смогут подготовиться к новому туру в семидневном цикле.

«Команды, естественно, в плюсе — все соберутся заранее и смогут поработать в недельном цикле. Здесь не надо будет никого дополнительно ждать и восстанавливать, все будут работать в недельном цикле. Да, у некоторых игроков, кто не сыграл против Сербии, не будет игрового тонуса, но остальные, кто вышли на поле, провели хороший и качественный матч против сильного соперника и получили положительные эмоции», — заявил Масалитин.

22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов». Игра пройдет на столичной «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что Грузия может выйти на Евро-2024.