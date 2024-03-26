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Матч между «Спартаком» и «Металлургом» начнется в тишине в память о жертвах теракта

Фанаты «Спартака» проведут в тишине начало матча КХЛ в память о жертвах теракта

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Болельщики проведут в тишине начало четвертого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заявление фанатов столичного клуба.

«В память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» сегодняшний матч против «Металлурга» мы начинаем в тишине, которая продлится до середины первого периода — десятой игровой минуты. И затем с утроенной силой начинаем гнать команду вперед», — указано в сообщении.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. В результате теракта возник пожар, произошло несколько взрывов.

«Металлург» ведет в серии со «Спартаком» со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в Москве. Стартовая сирена прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей — обе команды выбыли в первом раунде плей-офф.

Ранее было названо слабое место СКА, которое привело к вылету из Кубка Гагарина.

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