Названо слабое место СКА, которое привело к вылету из Кубка Гагарина

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко объяснил, почему петербургский СКА проиграл четвертьфинальную серию Кубка Гагарина екатеринбургскому «Автомобилисту» и покинул розыгрыш турнира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Как я и говорил, самое слабое звено у СКА — это оборона. Пятая игра это показала. Отсутствие травмированных игроков дало о себе знать. Дело в ошибках. Команды, которые хотят бороться за чемпионство, должны доводить матч до победы. И в принципе СКА хотел, и Галкин молодец, но «Автомобилист» оказался сильнее», — сказал Терещенко.

Пятый матч серии завершился со счетом 5:4 в пользу «Автомобилиста». В составе победителей точными бросками отметились Алексей Бывальцев, Ник Эберт, Андрей Обидин и Алексей Макеев, который оформил дубль. За СКА шайбы забросили Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк, оформивший дубль. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Автомобилиста».

В полуфинале «Автомобилист» сыграет с победителем серии «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск). После трех матчей «Металлург» лидирует со счетом 2-1.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей — обе команды выбыли в первом раунде плей-офф.

Ранее был назван переломный момент, из-за которого СКА вылетел из Кубка Гагарина.