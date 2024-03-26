Легенда ЦСКА заявил, что Грузия может выйти на Евро-2024

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Грузия имеет все шансы квалифицироваться на чемпионат Европы 2024 года.

По его словам, в решающем стыковом матче против сборной Греции грузинам будет тяжело, но не невозможно добиться успеха.

«Разгромная победа Греции вызвала удивление — до этого мы видели сборную Казахстана, которая выглядит неуступчиво, очень хорошо играет в обороне, но за первый тайм пропустила четыре гола и потеряла все шансы. У грузин есть шансы выйти на Евро, потому что они играют дома, дома они делают это эмоционально. Если они поймают свою игру, то при поддержке своих трибун смогут доставить Греции неприятности. Греки, конечно, поопытнее, но Грузия точно будет бороться», — заявил Масалитин.

Стыковой матч Греция — Казахстан прошел 21 марта и завершился со счетом 5:0 в пользу греков. За выход на континентальное первенство Греция поборется с Грузией, которая в своем полуфинале переиграла дома Люксембург (2:0). Игра пройдет 26 марта в Тбилиси и начнется в 22:45 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

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