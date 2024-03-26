Овечкин высказался о борьбе «Вашингтона» за плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что не хочет завершать сезон с концом регулярного чемпионата, и высказался о борьбе команды за плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба «столичных».

«Вы видите, как мы сейчас играем, все чувствуют уверенность, все понимают ситуацию. Поэтому мы и бьемся весь сезон, начиная с тренировочного лагеря. Я не хочу заканчивать сезон через две недели, хочу продолжать играть», — заявил он.

24 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипег Джетс» Овечкин оформил дубль. Встреча завершилась победой его команды со счетом 3:0.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает восьмое место, набрав 79 очков. На первом месте идет «Рейнджерс», имея в активе 98 баллов. На второй строчке идет «Флорида», набрав 97 баллов. «Каролина» и «Бостон» уступают «Флориде» по дополнительным показателям.

В следующем матче клуб из столицы США сыграет с «Детройтом». Матч состоится 27 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 2.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин был признан первой звездой недели НХЛ.