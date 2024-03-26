Панарину предрекли 50 голов в текущем сезоне НХЛ

Двукратный чемпион олимпийских игр Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что у нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина есть прекрасные шансы по итогам регулярного сезона преодолеть отметку в 50 заброшенных шайб.

По его словам, 32-летний хоккеист давно вошел в число лучших игроков в НХЛ.

«Панарин — классный игрок, набирает очки в своем стиле: когда три, когда два. Он очень разноплановый игрок, который давно играет результативно. Он вполне может выбить 50 шайб в этом сезоне, даже несмотря на то, что предпочитает чаще отдавать, чем бросать», — заявил Кожевников.

После 71 игры в нынешнем сезоне НХЛ в активе Панарина 43 шайбы и 56 результативных передач.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее в СКА обвинили судей в предвзятости после вылета из Кубка Гагарина.