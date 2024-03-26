В СКА обвинили судей в предвзятости после вылета из Кубка Гагарина

Председатель совета директоров петербургского СКА Александр Медведев резко оценил судейство в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с екатеринбургским «Автомобилистом», после которого команда из Санкт-Петербурга вылетела из турнира. Его заявление приводит Telegram-канал СКА.

В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. Плей-офф, в том числе и пятый матч серии с «Автомобилистом» только подтвердил это. Ну как можно было удалять Серебрякова, который сыграл четко в шайбу? <...> На протяжении всего сезона клуб сталкивается с подобными сомнительными решениями судей», — заявил Медведев.

Пятый матч серии завершился со счетом 5:4 в пользу «Автомобилиста». В составе победителей точными бросками отметились Алексей Бывальцев, Ник Эберт, Андрей Обидин и Алексей Макеев, который оформил дубль. За СКА шайбы забросили Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк, оформивший дубль. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Автомобилиста».

В полуфинале «Автомобилист» сыграет с победителем серии «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск). После трех матчей «Металлург» лидирует со счетом 2-1.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей — обе команды выбыли в первом раунде плей-офф.

Ранее был назван переломный момент, из-за которого СКА вылетел из Кубка Гагарина.