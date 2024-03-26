Назван переломный момент, из-за которого СКА вылетел из Кубка Гагарина

Нападающий СКА Сергей Толчинский признался, что вылет из Кубка Гагарина на стадии четвертьфинала после проигранной серии екатеринбургскому «Автомобилисту» стал для него шоком. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«До сих пор слабо верится, что такой результат. Нет, наверное, не было в жизни более шокового поражения. Не знаю, сколько буду отходить. Сейчас тяжело все оценить. Переломный момент? Возможно, то, что третью игру отдали. Хотя на следующий матч мы все равно вышли, выиграли», — заявил Толчинский.

Пятый матч серии завершился со счетом 5:4 в пользу «Автомобилиста». В составе победителей точными бросками отметились Алексей Бывальцев, Ник Эберт, Андрей Обидин и Алексей Макеев, который оформил дубль. За СКА шайбы забросили Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк, оформивший дубль. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Автомобилиста».

В полуфинале «Автомобилист» сыграет с победителем серии «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск). После трех матчей «Металлург» лидирует со счетом 2-1.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей — обе команды выбыли в первом раунде плей-офф.

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