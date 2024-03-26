Стоимость Месси упала на €5 млн

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, и теперь трансферная стоимость аргентинского нападающего американского «Интер Майами Лионеля Месси составляет €30 млн, что на €5 млн дешевле, чем было раньше.

Несмотря на падение в стоимости, Месси, выступающий за «Интер Майами», остается самым дорогим игроком американской лиги МЛС. Вторую строчку в списке самых дорогих футболистов MLS занимает соотечественник Месси Тьяго Альмада, выступающий за «Атланту Юнайтед» (€27 млн).

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «ПСЖ». 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В новом сезоне МЛС аргентинец провел три матча, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. Осенью 2023 года она выиграл восьмой «Золотой мяч» в карьере.

Ранее Дэвид Бекхэм признался, что плакал из-за Месси.