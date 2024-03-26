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Российская теннисистка объяснила сенсационную победу над первой ракеткой мира

Теннисистка Александрова о победе над Свентек: у меня не было никаких ожиданий

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая занимает 16-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), объяснила, как ей удалось обыграть первую ракетку мира, польку Игу Свентек в четвертом круге турнира серии WTA-1000 в Майами. Ее слова приводит The Tennis Letter.

«Я просто старалась выиграть каждое очко, начиная с первого и заканчивая последним. У меня не было никаких ожиданий перед матчем, потому что я знала, что он будет очень сложным. Мы уже столько раз играли. Каждый раз, когда мы встречались, это была битва, трудно играть против нее», — заявила Александрова.

Встреча, которая продлилась 1 час 24 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2.

Следующей соперницей россиянки станет американская теннисистка Джессика Пегула, которая является пятой ракеткой мира. В 1/8 финала турнира Пегула обыграла 20-ю ракетку мира Эмму Наварро со счетом 7:6, 6:3.

Лидировать в рейтинге продолжает Свентек, которая выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. На ее счету 10 835 очков. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8045 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф (7205 очков).

Ранее Дарья Касаткина вылетела с турнира в Майами.

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