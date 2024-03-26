Названа наиболее прогрессирующая российская теннисистка

Известный отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс шестая ракетка мира и победитель 20 турниров АТР в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о прогрессе россиянки Анны Калинской, дошедшей до четвертого круга на турнире WTA-1000 в Майами.

«Анна впечатляет своим прогрессом. Она почувствовала уверенность. Теннис-то такой показывала достаточно давно, но вот эта уверенность, это «чуть-чуть», которого всегда не хватает, может, теперь появились. Наверное, после Australian Open. В женском теннисе, наверное, только Свентек — одна из фавориток всегда. Еще, может, сейчас Соболенко и Рыбакина, которая в этом сезоне не слишком удачно выступает. А так, любая из девушек может выступить и преподнести сюрприз на любом турнире. Думаю, Калинская может пройти дальше», — считает Ольховский.

В четвертом круге в Майами занимающая 22-ю позицию в мировом рейтинге Калинская должна была встретиться с входящей в топ-10 Марией Саккари из Греции, но снялась с матча из-за повреждения. Тем не менее по итогам турнира россиянка может войти в топ-20 рейтинга WTA.

Ранее Медведев обыграл британца и вышел в четвертый круг турнира в Майами.