Финалист Кубка Дэвиса сравнил Медведева с Синнером и Алькарасом

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс шестая ракетка мира в парном разряде, а также двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возможной встрече Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами с лидерами сезона итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом. По мнению специалиста, в таком матче будет сложно определить фаворита.

«Очень сложно сказать, какие шансы. Мне кажется, что каждый матч протекает по своему сценарию. Есть возможность как выиграть, так и выступить неудачно. Алькарас, Синнер — это ведущие теннисисты мира. Они показывают очень хорошую, надежную игру. На мой взгляд, у кого-то из них нет абсолютного перевеса в этих матчах, и все может повернуться в любую сторону. Мне нравится, как Даня играет на этом турнире. Синнера я пока не видел, но результаты говорят сами за себя — он практически лучший в этом сезоне», — считает Ольховский.

Медведев вышел в 1/8 финала в Майами, обыграв в третьем круге британца Кэмерона Норри (7:5, 6:1). С Синнером лучший теннисист России может сыграть в полуфинале, а на Алькараса не выйдет раньше финала турнира. Именно испанцу Медведев уступил в финале предыдущего «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

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