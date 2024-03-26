Сборные Франции и Чили почтят минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Перед началом товарищеского матча футболисты сборных Франции и Чили почтят память погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» минутой молчания. Об этом заявил глава Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло, сообщает Europe 1.

Игра состоится в Марселе на «Велодроме» 26 марта. Ее начало запланировано на 23:00 мск. Минута молчания будет объявлена перед началом игры.

«Когда происходят такие события, нам нужно проявить солидарность с российским народом. Необходимо отдать дань уважения, учитывая весь ужас случившегося. Будьте уверены, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и своими российскими коллегами», — указал Диалло.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее Овечкина и Медведева раскритиковали за молчание после теракта в «Крокусе».